Vincent van Gogh verkoopt St. Annapark

Vincent van Gogh, organisatie voor geestelijke gezondheidzorg, heeft het 46,5 hectare grote St. Annapark in Venray verkocht aan de Renschdael Groep. Die gaat het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis herontwikkelen.

St. Anna werd in 1907 opgericht door de Zusters van Liefde uit Gent als psychiatrisch ziekenhuis. Vincent van Gogh heeft het terrein 110 jaren in eigendom gehad. Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter bij Vincent van Gogh is blij met de verkoop. "We kunnen hiermee een langlopend dossier sluiten en ons focussen op dat waar we het beste in zijn: onze primaire zorgtaken."

"Bij de toekomstige invulling denken wij aan onder andere maatschappelijke en medische dienstverlening, opleiding en onderwijs, onderscheidende horeca en kunst en cultuur", zo laat ontwikkelaar Renschdael weten.

Ook wethouder Martijn van der Putten van Venray is blij met de deal. "Ik ben blij met dit resultaat, waarmee we ook als gemeente de verloedering een halt toe kunnen roepen en we een geweldige stap vooruit zetten. Met het St. Annapark krijgt Venray een prachtig openbaar park."