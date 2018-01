Nijmeegse politiek niet blij met zorgaanbieder Vérian

De Nijmeegse politiek is niet te spreken over het besluit van Vérian om tot 1 april minder uren zorg te leveren om – naar eigen zeggen – uit de kosten te komen. Volgens wethouder Bert Frings gaat dit in tegen de gemaakte afspraken. De Nijmeegse SP-fractie spreekt van contractbreuk, zo meldt dagblad De Gelderlander.

Vérian liet dinsdag in De Gelderlander weten de komende maanden het aantal uren schoonmaakhulp te beperken. Het nieuwe aanbestedingscontract dat op 1 januari is ingegaan zou dat noodzakelijk maken. "Dat is zo strak dat we te weinig geld overhouden als we hetzelfde aantal uren blijven werken", zegt directeur Rien Zwart in de krant.

Per 1 april zou dat probleem weer verholpen, omdat er dan een nieuwe cao ingaat. Nijmegen zou dan volgens landelijke regels verplicht zijn om een volledige vergoeding te betalen, aldus Zwart.

De redenering verbaast wethouder Frings. "We hebben op verzoek van Vérian nieuwe prestatieafspraken gemaakt waarbij 'schoon' en 'leefbaar' het uitgangspunt zijn geworden voor het huishoudelijk werk in plaats van uitbetalen op vooraf bepaald aantal uren. Daardoor heeft Vérian 20 procent op de kosten kunnen besparen", zegt hij in de Gelderlander.

De wethouder vindt dat Vérian de beweringen over oplopende kosten moet onderbouwen met inzage in de boekhouding. De twee partijen gaan donderdag in gesprek.