Maastricht UMC+ en Medtronic breiden VBHC-samenwerking uit

Maastricht UMC+ en medisch technologiebedrijf Medtronic breiden hun samenwerking op het gebied van value based healthcare (VBHC) uit. Doel is om beleid en processen in het ziekenhuis meer te richten op de uitkomsten van de zorg voor de patiënt.

Met de samenwerking maken de partijen naar eigen zeggen een verbinding tussen de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ en de kennis van Medtronic over procesoptimalisatie, vernieuwende vormen van interactie met patiënten en het meten van uitkomsten. In een aantal gezamenlijke programma’s hopen zij kennis en ervaring op te doen met VHBC in de praktijk door middel van het bouwen en verder ontwikkelen van geïntegreerde zorgketens. Daarbij staan patiëntervaring en sturen op kwaliteit van zorg centraal.

Maastricht UMC+ en Medtronic werken al samen op het gebied VBHC in het Hart+Vaat Centrum van het ziekenhuis. Dit heeft volgens de partijen al tot "waardevolle en tastbare" resultaten geleid. Op die polikliniek zijn processen zodanig heringericht dat er snelle doorstroomtijden zijn, waardoor een patiënt in één polibezoek alle noodzakelijke diagnostische onderzoeken krijgt en in hetzelfde consult de diagnose en het behandelvoorstel. Door deze herinrichting van het proces zijn ook de wachttijden verkort en is de patiënttevredenheid fors toegenomen, aldus het ziekenhuis.