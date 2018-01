Saskia Baas vertrekt bij Havenziekenhuis

Directeur-bestuurder Saskia Baas van het Havenziekenhuis neemt op 1 februari afscheid, wanneer de omvorming tot Havenpolikliniek is afgerond. Volgens een persverklaring van het Havenziekenhuis wil zij graag tijd en ruimte creëren om een nieuwe stap in haar loopbaan te kunnen zetten.

Baas stapte eind 2015 over van het Erasmus MC naar het Havenziekenhuis om de financiën van het ziekenhuis op orde te brengen en met de medische staf het profiel van het ziekenhuis verder aan te scherpen. Volgens haar stond het ziekenhuis "uitstekend bekend" om de kwaliteit van zorg en de persoonlijke aandacht waarop patiënten konden rekenen. Tegelijkertijd ging het financieel niet goed, omdat een klein ziekenhuis "voor een groot deel" dezelfde vaste kosten als een grote organisatie heeft. Hierdoor konden de benodigde investeringen in bijvoorbeeld het gebouw en ICT konden niet meer opgebracht worden.

Na twee jaar op rij verlies te hebben gedraaid bleek het Havenziekenhuis als zelfstandige organisatie niet langer levensvatbaar te zijn. Op 1 oktober 2017 startte de omvorming tot Havenpolikliniek en eind vorig jaar werden de laatste formaliteiten afgerond. Baas: "Voor mij voelt het als een natuurlijk moment om nu te stoppen. In de komende maanden wil ik mij richten op de mooie nieuwe dingen die op mijn pad komen."

Voorzitter van de raad van commissarissen Maarten Rutgers: "Wij spreken onze waardering uit voor Saskia’s professionaliteit en verbindende kracht in de samenwerking met de betrokken partnerziekenhuizen. Met dit afscheid wordt een bijzondere periode gemarkeerd, die intensief was voor alle betrokkenen, maar uiteindelijk geleid heeft tot de totstandkoming van de Havenpolikliniek. Een nieuw en uniek zorgconcept in Nederland."

Locatiemanager

Baas wordt niet opgevolgd door een bestuurder. In plaats daarvan is Fimke Wiersma sinds 1 januari locatiemanager van de Havenpolikliniek. Zij is afkomstig van het Maasstad Ziekenhuis en benoemd door de bestuurders van de samenwerkende ziekenhuizen in de Havenpolikliniek.

De zorg in de Havenpolikliniek wordt nu verleend onder verantwoordelijkheid van de betrokken ziekenhuizen. Patiënten kunnen bij de polikliniek terecht voor alle poliklinische afspraken waarvoor zij voorheen bij het Havenziekenhuis ook terecht konden, inclusief diagnostiek. Mocht er onverhoopt een operatie en/of opname nodig zijn, dan kunnen patiënten daarvoor terecht in één van de partnerziekenhuizen.

Saskia Baas begon haar carrière bij het bankwezen en stapte in 2009 over naar het Maasstad Ziekenhuis en in 2012 naar het Erasmus MC waar zij ad interim directeur van Erasmus MC Sophia was en themadirecteur diagnostiek en advies. Eind 2015 werd Baas benoemd als directeur van het Havenziekenhuis. Zij blijft als toezichthouder verbonden aan Oogkliniek de Horsten en Kwadraad.