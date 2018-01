Just Spee versterkt raad van toezicht OLVG

Just Spee is per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Dit maakte het Amsterdamse ziekenhuis donderdag bekend.

Spee is momenteel toezichthouder bij Brunel International, Stage Entertainment, CTS Inventim, ADG Diensten Groep en Unicef Nederland. Van 2015 tot 2017 was hij bestuursvoorzitter van Stage Entertainment musicalproducties/theatermanagement in Amsterdam. Eerder was hij bestuursvoorzitter bij Endemol. Ook vervulde Spee meerdere directiefuncties in het bedrijfsleven en was hij werkzaam als zelfstandig consultant en verandermanager.

De raad van toezicht en de raad van bestuur van OLVG zijn verheugd dat Spee is toegetreden als toezichthouder. Rutger Schimmelpenninck, voorzitter raad van toezicht OLVG: "Met zijn ruime ervaring als toezichthouder in diverse branches kan Just Spee de verbinding maken naar de gezondheidszorg als het gaat om klantgerichtheid, het aansturen van professionals, en innovatie. Hij is hiermee een waardevolle aanvulling op de zittende raad."

Over zijn benoeming zegt Spee: "Het is een eer en genoegen dat ik me mag inzetten voor de toekomst van OLVG als toonaangevend topklinisch opleidingsziekenhuis met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid."