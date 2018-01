Tjongerschans en Meriant openen gezamenlijk behandelcentrum

Ziekenhuis Tjongerschans en ouderenzorgaanbieder Meriant, onderdeel van Alliade, gaan op een gezamenlijke locatie zorg bieden aan ouderen. Op 17 januari is het officiële startschot gegeven voor de bouw van het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg.

In het centrum zijn straks de geriatrische revaliatieafdeling van Meriant en de klinische geriatrieafdeling van Tjongerschans gevestigd. Het idee voor een gezamenlijk centrum ontstond toen Alliade vanwege de noodzakelijke sloop van één van haar panden op zoek moest naar een nieuw onderkomen voor de geriatrische revalidatie. Tjongerschans wilde de klinische geriatrie uitbreiden en dat paste niet binnen de huidige muren van het ziekenhuis. "Omdat de samenwerking tussen Alliade en Tjongerschans al jaren erg goed is, hebben we gekeken of we iets voor elkaar konden betekenen", aldus Mieke Draijer, directeur medische zaken bij Alliade.

Patiënt centraal

De organisaties streven ernaar om de zorg in het expertisecentrum nog meer rondom de patiënt te organiseren dan nu het geval is. Grietje van Buiten, sectormanager bij Tjongerschans: "Vanzelfsprekend staat de patiënt altijd al centraal, maar door op één locatie gecombineerde zorg aan te bieden, vallen afstand en fysieke drempels weg en kunnen we onze manier van werken beter op elkaar afstemmen. Neem bijvoorbeeld de overdracht van een patiënt tussen de verschillende zorginstellingen. Voorheen gebeurde dat op afstand. In de nieuwe situatie kunnen we in één keer, samen met de patiënt en eventueel familie erbij, de overdracht en het behandelplan bespreken."

Het gebouwontwerp komt van architectenbureau Van Manen en Zwart. Friso Bouwgroep en energiemaatschappij Engie zorgen voor de bouw en techniek van het pand. Het gebouw wordt naar verwachting begin 2019 in gebruik genomen.