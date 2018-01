Femke Halsema is nieuwe voorzitter BoZ

Femke Halsema is per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Ze volgt Yvonne van Rooy op, die de afgelopen twee jaar het BoZ-voorzitterschap heeft vervuld.

Halsema is sinds november 2015 bestuursvoorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Van 1998 tot 2011 was Halsema Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Sinds haar vertrek uit de Kamer is ze auteur, televisiemaker en producent. Daarnaast bekleedt zij bestuursfuncties bij onder meer het Aidsfonds en de Startfoundation.

De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties.