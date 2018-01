Groninger woonzorginstellingen fuseren

Per 1 januari was de bestuurlijke fusie al rond. Halverwege dit jaar willen woonzorginstellingen Burgemeester van Julsingha in Delfzijl en ’t Gerack in Uithuizen ook juridisch fuseren.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 18 januari. Het onderzoek naar de juridische fusie loopt nog. De fusie heeft geen gevolgen voor het personeel of de dagelijkse praktijk voor bewoners en cliënten.

Bestuur

Beide organisaties worden nu geleid door interim bestuurders. Waarnemend directeur Geke Blokzijl van het zorgcentrum in Delfzijl leidt het nieuwe fusieverband, haar Gerack-collega Pieter Albracht rondt zijn interim-functie in februari af. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe raad van bestuur eruit gaat zien.

Zorg en welzijn

Woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha is een woonzorgcentrum dat intensieve ouderenzorg en verpleeghuiszorg biedt. Er werken ongeveer 200 medewerkers. Het grootste deel is werkzaam in de zorg en welzijn. In totaal heeft ’t Gerack 294 medewerkers in dienst. De meesten werken in de zorg, dagbesteding of in de huishoudelijke ondersteuning. ’t Gerack heeft locaties in Uithuizen en Uithuizermeeden en verzorgt thuiszorg.