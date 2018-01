Eis: werkstraf voor thuiszorgmedewerker die 82-jarige klant aanrandde

Een 60-jarige thuiszorgmedewerker uit Zutphen, die wordt verdacht van de aanranding van een hoogbejaarde dame, hangt een werkstraf van 100 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een maand boven het hoofd. Zo hoorde hij op 19 januari tegen zich eisen voor de rechtbank in Arnhem. De man probeerde op 30 juni 2016 een 82-jarige cliënte uit Rheden te verleiden tot seksuele handelingen.

De man was bij de 82-jarige vrouw in huis om haar steunkousen aan te trekken. Volgens de 60-jarige verdachte maakte de vrouw avances, schrijft de Gelderlander. Dat zou ze al vaker hebben gedaan, zei hij. Hij ging er op in en ging mee naar de slaapkamer. De vrouw zegt juist dat ze aan de arm werd meegetrokken naar haar kamer en op het bed werd gegooid.

Overstuur

Omdat de partner van de bejaarde vrouw net thuis kwam is er verder niet veel gebeurd. Hij trof zijn vrouw half ontkleed en overstuur aan. De thuiszorgmedewerker had zich eerst op de badkamer verstopt, maar moest na een tijdje wel naar buiten komen. Hij heeft de aanranding toen wel toegegeven.