Brand in bijgebouw zorginstelling Udenhout

Bij een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in het Brabantse Udenhout is een gebouw ontruimd nadat er brand was uitgebroken. De brand woedde in een bijgebouw van zorghuis Vincentius van zorginstelling ASVZ.

Zeven bewoners zijn door het personeel en de brandweer geëvacueerd en in een ander deel van het complex opgevangen. Een bewoner is vanwege het inademen van rook voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal bewoners is ter plaatste behandeld.

De brandweer kreeg rond 3.00 uur melding van de brand, die een half uur later was geblust. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. (ANP)