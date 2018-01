Hartekamp Groep benoemt Irene Schimmel tot lid raad van toezicht

De Hartekamp Groep heeft Irene Schimmel-Verschuur benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgt Daan Boot op.

Irene Schimmel is directeur van het Advies- en BegeleidingsCentrum (ABC) voor het onderwijs in Amsterdam. Zij is ook voorzitter van de raad van toezicht bij Junis Kinderopvang in Alphen aan den Rijn. Zij heeft vooral op het gebied van organisatieontwikkeling en HR veel ervaring. Schimmel is oprichter/ eigenaar geweest van Caryon Zorgregisseurs, een dienstverlener die eigen regie in de zorg mogelijk maakt voor mensen die geconfronteerd worden met een ernstige of ernstig ontregelende ziekte.

De Hartekamp Groep biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio's Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden. De zorgaanbieder heeft meer dan 50 locaties en biedt diverse woonvormen, vormen van dagbesteding en beschermd wonen aan.