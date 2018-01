Sandra Mulder in raad van toezicht JBZ

Per 1 januari is de raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gewijzigd. Sandra Mulder volgt Mariet Paes op, van wie de maximale zittingstermijn is verstreken. Mukder treed binnen de rvt toe tot de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Dat meldt het JBZ op haar website. Peter Beckers en Herman Bol zijn per 1 januari herbenoemd voor een periode van vier jaar. Beckers blijft voorzitter van de raad van toezicht en Bol is benoemd tot vicevoorzitter.

Anesthesioloog

Sandra Mulder studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en specialiseerde zich tot anesthesioloog. Tot 2012 werkte zij in het Ziekenhuis Leyenburg (nu HagaZiekenhuis) en het HMC Bronovo in Den Haag. In 2013 stapte zij over naar de IGZ. Vanaf 2016 werkt zij als zelfstandige en adviseert zij in diverse ziekenhuistrajecten. Daarnaast was zij tot 1 januari 2018 lid van de Cliëntenraad van Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Mulder is ook lid van de raad van toezicht van Gelre Ziekenhuizen en de Sint Maartens Kliniek.

Externe stakeholders

Mariet Paes was acht jaar lid van de raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder vier jaar als vicevoorzitter. Zij had binnen haar portefeuille Kwaliteit en Veiligheid speciale aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de relatie met externe stakeholders. Ook had zij zitting in de selectie- en benoemingscommissie van de raad van toezicht.