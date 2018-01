Nijmegen: ‘Vérian pleegt geen contractbreuk’

Volgens Bert Frings, wethouder in Nijmegen, pleegt thuiszorginstelling Vérian geen contractbreuk door minder uren te werken. De afgesproken zorg blijft geleverd, aldus Frings.

Dat blijkt uit gesprekken die de wethouder vorige week heeft gehad met de directie van Vérian. Eerder had directeur Rien Zwart aangegeven dat Vérian minder uren schoonmaakhulp per cliënt zal bieden vanwege een strakkere aanbesteding door de gemeente. Dit leidde tot verontwaardiging in de Nijmeegse politiek.

Efficiënter

De thuiszorgorganisatie heeft de wethouder er van kunnen overtuigen dat de uren-winst niet ten koste van cliënten gaan, maar veroorzaakt wordt door efficiënter te plannen, zo zegt hij in de Gelderlander. “De afspraken in het contract zijn gebaseerd op het principe ‘schoon en leefbaar’ en dat blijft overeind.” Hoe dat gebeurt, dat is aan Vérian, niet aan de gemeente, vindt Frings, als de Nijmeegse cliënt maar tevreden blijft.

Dienstroosters

Volgens Vérian kan het zijn dat de huishoudelijke hulp per kwartaal een keertje minder langs gaat komen. De huishoudelijke hulpen merken al aan hun dienstroosters dat ze minder uren per cliënt gaan werken. Het personeel krijgt dinsdag uitleg van de directie hierover.

Prioriteiten

Overigens zou het probleem per 1 april weer zijn verholpen, omdat er dan een nieuwe cao ingaat. Nijmegen zou dan volgens landelijke regels verplicht zijn om een volledige vergoeding te betalen. Daarnaast blijft het onduidelijk wat er gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen. De Nijmeegse huishoudelijke hulp kost nu 12 miljoen euro in totaal. Daar draagt de gemeente een derde aan bij. Het is nog de vraag hoe de prioriteiten van de volgende coalitie gaan liggen.