Miljoenensubsidie voor ontwikkeling Virtual Reality in revalidatie

Een Europees consortium, onder leiding van de Sint Maartenskliniek, ontvangt 2,4 miljoen euro voor de ontwikkeling van Virtual Reality(VR)-toepassingen in revalidatietrajecten. Het Interreg North-West Europe programma honoreert daarvoor het VR4REHAB-project, dat de komende drie jaar bedrijven, universiteiten en revalidatieklinieken bij elkaar zal brengen om VR-toepassingen te ontwikkelen en onderzoeken die revalidatiebehandelingen verbeteren en het herstelproces versnellen.

Binnen de gezondheidszorg, en vooral binnen de revalidatie, staat VR nog in de kinderschoenen. De Sint Maartenskliniek heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met VR in de vorm van de GRAIL loopsimulator, waarmee patiënten loop- en balansvaardigheden kunnen trainen in een virtuele omgeving. De kliniek wil nu via een Europees consortium, samen met partners uit de industrie, universiteiten en revalidatieklinieken, nieuwe VR-toepassingen ontwikkelen die patiënten verder in beweging kunnen brengen.

Het consortium bestaat uit de Sint Maartenskliniek, Games for Health Europe, de European Association of Virtual Reality and Augmented Reality, de St. Mauritius Therapieklinik, Teesside University, Royal Free London NHS Trust, Université de Lille 1 - Sciences et Technologies. De eerste twee zijn Nederlands, de andere organisaties komen uit verschillende Europese landen. De leden van het consortium leveren naast een inhoudelijke ook een financiële bijdrage waarmee het VR4REHAB-project de komende drie jaar beschikt over ruim 4 miljoen euro.

Therapietrouw

Projectleider Remco Hoogendijk, tevens manager innovatie voor de Sint Maartenskliniek: "VR biedt ongelofelijke kansen om therapie leuk te maken. En op die manier kunnen we de therapietrouw vergroten. Daarnaast bieden digitale (VR) games, aangevuld met sensoren, de kans om beter te meten wat er gebeurt met de patiënt tijdens de oefeningen. Tegelijkertijd bieden digitale games kansen om oefeningen relatief gemakkelijk aan te passen op de individuele behoeften van de patiënt."

Binnen het VR4REHAB programma worden de komende jaren diverse activiteiten georganiseerd. Daarbij worden ontwikkelaars, kennisinstellingen en revalidatieklinieken uitgedaagd om VR revalidatie tools te ontwikkelen, die aansluiten op de behoeften van patiënten en hun therapeuten. Tegelijkertijd wordt het effect van deze VR-therapie bij patiënten onderzocht. Hoogendijk: "Dit programma kan de revalidatieklinieken een enorme boost geven op het gebied van behandeluitkomsten, en tegelijkertijd mooie kansen creëren voor VR-bedrijven om een nieuwe markt te vinden."