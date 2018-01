Zuyderland vernieuwt raad van toezicht

Zuyderland heeft vijf nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht (rvt). Leon Frissen, Rosa Jansen, Jos van Lange, David Voetelink en Frank Willems zijn het afgelopen half jaar toegetreden tot de rvt van het ziekenhuis.

Dat meldt Zuyderland op haar website.

Frissen is momenteel waarnemend burgemeester in Schinnen. Tussen 2001 en 2005 was hij burgemeester in Horst aan de Maas en van 2005 tot 2011 bekleedde hij de functie van commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.

Jansen is voorzitter van de raad van bestuur van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Eerder was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en voorzitter van het college van bestuur van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Formeel is zij als senior rechter nog steeds verbonden aan de Rechtbank Midden-Nederland.

Van Lange is de voormalige CEO en CFRO van Rabo Vastgoedgroep. Daarvoor was hij directeur van Rabobank Nederland. Momenteel is Van Lange als professioneel toezichthouder onder meer voorzitter van de auditcommissie van het stichtingsbestuur van Tilburg University, board member en voorzitter Audit, Risk & Compliance Committee van de retailbank NMB in Tanzania en voorzitter van de raad van toezicht van het CBF/toezichthouder goede doelen.

Erasmus MC

Voetelink, registeraccountant, is sinds 2013 lid van de raad van bestuur en CFO van het Erasmus Medisch Centrum. Voetelink was van 1981 tot 2013 werkzaam bij KPMG, waarvan vanaf 2000 als voorzitter KPMG Health Care. In die hoedanigheid is hij actief geweest voor een groot aantal gezondheidszorg- en non-profitorganisaties.

Willems is cardioloog in het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, met als speciale aandachtsgebieden hartfalen en cardio-research. In 2003 is hij gepromoveerd. Willems is daarnaast directeur Cardio-Research Arnhem BV en voorzitter bestuur Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).

Afscheid

Voorzitter Jac Verhaegen van de raad van toezicht van Zuyderland laten weten "zeer verheugd" te zijn met de nieuwe leden. Vorig jaar namen vijf leden afscheid van de raad. Aalt Willem Heringa, Martin Eurlings, Alexander Schuit en Ed Scholten vertrokken vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Loek Radix stapte op omdat hij elders een functie had aanvaard, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.