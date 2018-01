Cliëntenstop MeSa Zorg tot beoordeling herstelplan

MeSa Zorg in Herveld heeft op tijd een herstelplan ingediend om veiligheid voor cliënten en personeel te verbeteren. Dat plan wordt nu beoordeeld door de gemeente Overbetuwe. Eind februari moet de zorg op orde zijn. Tot die tijd blijft de cliëntenstop gehandhaafd. Inmiddels doet ook Menzis onderzoek naar de zorgboerderij waar minderjarige en jongvolwassenen begeleiding krijgen.

Klokkenluiders

MeSa heeft een zorgboerderij in Herveld en een trainingscentrum in Zetten. De cliënten zijn minderjarigen en jongvolwassenen met verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. Eind vorig jaar trok een groep klokkenluiders bij Overbetuwe aan de bel omdat op beide locaties de veiligheid voor cliënten en medewerkers in gevaar was. De gemeente heeft toen een opnamestop ingesteld en startte een onderzoek. Daaruit bleek dat er onvoldoende geschoold personeel was – soms staan alleen stagiaires voor de groep. Minderjarigen krijgen zorg tussen drugsgebruikers en regelmatig is er contact met politie.

Klachten

Menzis doet nu ook onderzoek, nadat er klachten van klanten binnenkwamen. Het zorgkantoor zelf heeft geen contract met MeSa Zorg, maar er zitten wel een aantal cliënten die er via Menzis met een persoonsgebonden budget zorg krijgen. Alle gemeenten die een contract met MeSa Zorg hebben, plaatsen tot eind februari geen nieuwe cliënten. Dit geldt ook voor Jeugdbescherming Gelderland en jeugdzorgorganisatie Entrea/Lindenhout.

MeSa Zorg zegt dat het voldoet aan alle wettelijke eisen. De organisatie wacht het onderzoek van de gemeente af.