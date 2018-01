'Faxapparaat moet snel worden uitgefaseerd'

Er moet een einde komen aan het veelvuldig gebruik van faxen in de zorg. Het is in navolging van de Brexit hoog tijd voor een 'Faxit'.

Dit zegt Jaco van Duivenboden, senioradviseur e-health bij Nictiz, in een interview op de Skipr masterclass Security & Privacy van 18 januari. Hij pleit ervoor nog in 2018 alle faxen uit zorginstellingen te verwijderen.

Van Duivenboden: "We zijn in Nederland ver als het gaat om elektronische gegevensuitwisseling en de manier waarop we informatie delen in de zorg, maar het kan nog veel beter. Er wordt nog veel informatie niet uitgewisseld die wel uitgewisseld zou moeten worden. En als er wordt uitgewisseld, gebeurt dat nog veel te vaak op papier of per fax."

Hij benadrukt dat er niet genoeg aandacht kan zijn voor veilige informatie-uitwisseling. "Niet als doel op zich, maar als middel om ervoor te zorgen dat de zorg veiliger en beter wordt."

Bekijk hier het interview