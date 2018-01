Albert Schweitzer ziekenhuis nieuwste partner van Health Valley

Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Health Valley slaan de handen ineen. Het Dordtse ziekenhuis is verwelkomd als nieuwste partner van het zorginnovatienetwerk.

Binnen het netwerk van Health Valley ontmoeten en versterken bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheden elkaar. Samen brengen ze technologie en de zorg bij elkaar en innovaties naar de patiënt. Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis: "Het partnership geeft ons de mogelijkheid om makkelijk in contact te komen met diverse partijen die bezig zijn rond zorginnovatie, zodat we daar in ons ziekenhuis ook écht iets mee kunnen gaan doen."

Naast het partnerschap zet het Dordtse ziekenhuis ook zijn deuren open als proeftuin voor innovaties, in de vorm van een zogeheten Fieldlab. Van der Meer: "We gaan dus daadwerkelijk innovaties testen en toetsen in de praktijk. Zo kunnen we kijken welke innovaties echt meerwaarde bieden voor onze patiënten, dokters en verpleegkundigen."

Ambitie

Marc Kalf, innovatiemanager Health Valley: "Wij zijn erg blij met Albert Schweitzer ziekenhuis als partner. Het heeft de ambitie om een zeer innovatief ziekenhuis te worden en dat sluit perfect aan bij de producten en innovaties van onze partners op gebied van bijvoorbeeld e-health en digitalisering van de zorg."