Het Laar benoemt nieuw lid raad van toezicht

Esther de Vries is toegetreden tot de raad van toezicht van Het Laar per 1 januari jongstleden. Zij volgt Anke Lindhout op.

Esther de Vries is bijzonder hoogleraar bij Tranzo Scientific center for care and welfare aan de Universiteit van Tilburg. Ze is coördinator Data Science bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en adviseur Speerpunt Immunologie bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Voorts bekleedt De Vries diverse bestuurlijke functies zoals bij Cosis. Tevens bekleedt ze tal van advies- en beleidsfuncties, bij onder andere de Bestuurscommissie Wetenschap STZ, het Platform Kwaliteitsverbetering Eerstelijnszorg VSOP en is ze wetenschappelijk adviseur NHG-standaarden.

Het Laar is een woonzorgorganisatie voor ouderen in Tilburg.