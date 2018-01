Er zijn dit jaar volop kansen voor verpleegkundigen. Die staan op de eerste plaats van de 'hotlist voor de zorg'. Tandartsen zakken naar de derde plaats. Op de tweede plaats staan de verzorgenden-IG.

Dat blijkt uit de hotlist van kansrijke beroepen in 2018 die Randstad dinsdag presenteert. Om werkzoekenden en starters op weg te helpen op de arbeidsmarkt presenteert Randstad jaarlijks een lijst van de top 3 meest gevraagde functies van tien beroepsgroepen.

Veel kansen

Het aantal vacatures is hoog, wat zorgt voor kansen in veel beroepsgroepen. Naast de aanhoudende vraag naar personeel met minimaal hbo-opleidingsniveau zijn er veel kansen voor vakmensen en specialisten op mbo-niveau.

Topjaar

De verwachting van Randstad is dat de arbeidsmarkt in 2018 een topjaar gaat beleven, waarin het aantal banen verder groeit en de werkloosheid daalt naar het laagste aantal in jaren. Tegelijkertijd zullen werkgevers alles uit de kast moeten trekken om talent aan te trekken en te behouden.