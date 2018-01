Sloop Marijke Hiem gestart

Meriant, instelling voor ouderenzorg in Friesland, is maandag begonnen met de sloop van zorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen.





Op dezefde plek komt een geheel nieuw woonzorgcentrum voor negentig cliënten, zo meldt het FrieschDagblad

De bewoners zijn in het voorjaar van 2017 verhuisd naar Herema State. De sloop zal in het voorjaar van 2018 afgerond worden. De sloop gebeurt in één keer, zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat voor de buurt. Het nieuwe Marijke Hiem wordt in 2019 opgeleverd. Een deel van het puin zal worden hergebruikt door Stichting TIJD voor onder andere de Le Roy tuin aan de Europalaan in Heerenveen.

Hofjes

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt anders van opzet. Directeur Hugo Broekman van Meriant: "Er komen tien kleinschalige wooneenheden met gezamenlijke huiskamers voor negen bewoners. Die grenzen allemaal aan een tuin, zodat er een soort hofjes ontstaan. We willen graag dat de bewoners meer naar buiten gaan en dat willen ze zelf ook. We willen dus dat ze minder door gangen naar andere locaties in het gebouw hoeven te lopen, maar meer door de buitenlucht. Het geheel is afgesloten, zodat de bewoners ook op een veilige manier kunnen ‘dwalen’.”