IJsselland Ziekenhuis benoemt nieuw lid raad van bestuur

Janine Oosting is benoemd als lid van de raad van bestuur van het IJsselland ziekenhuis. Ze volgt Joke Boonstra op, die in september 2017 toetrad tot de raad van bestuur van het Erasmus MC. Oosting zal op 1 april 2018 starten.

Oosting heeft een achtergrond als klinisch chemicus. Sinds 2010 is zij werkzaam bij het Radboudumc, eerst als hoofd Laboratorium Klinische Chemie en later als hoofd Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek. Daarnaast is zij actief als vice-voorzitter van het bestuur Stafconvent. Janine Oosting is goed bekend met algemene ziekenhuizen.

Zij is in diverse ziekenhuizen werkzaam geweest als klinisch chemicus en als hoofd laboratorium, waaronder Ziekenhuis Bernhoven en de Sint Maartenskliniek.

Albert van Wijk, voorzitter raad van bestuur, kijkt uit naar de komst van zijn nieuwe collega. " Ik ben blij dat met de komst van Janine de Raad van Bestuur weer op volle sterkte is. Onze achtergronden en ervaring vullen elkaar goed aan."