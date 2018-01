Oud-medewerker Vitalis opgepakt wegens verduistering

Een oud-medewerker van Vitalis WoonZorg Groep is opgepakt omdat hij verdacht wordt van fraude. De zorginstelling vermoedt dat sprake is van verduistering in dienstbetrekking.

Vitalis constateerde bij een interne controle een niet verder gespecificeerde onregelmatigheid in de boekhouding. De instelling heeft hierop direct aangifte gedaan bij de politie in Eindhoven. Dit heeft na onderzoek geleid tot een aanhouding.

De zorginstelling spreekt van een "zeer vervelende kwestie voor alle betrokkenen". Vitalis heeft de betrokken stakeholders ingelicht, evenals de externe accountant en de betrokken financiële instelling. Ook heeft Vitalis een extern onafhankelijk bureau ingeschakeld voor onderzoek naar de processen rondom de onregelmatigheid.

Vitalis heeft in Eindhoven vier verpleeghuizen en twee revalidatiecentra. Ook biedt Vitalis in Eindhoven verschillende vormen van welzijn en zorg aan senioren in vijf residenties en ruim 19 appartementencomplexen, variërend van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg. Daarnaast is de organisatie in Heerlen Vitalis actief.