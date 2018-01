Privékliniek Medisch Centrum Breda failliet

Medisch Centrum Breda is failliet. Sinds begin dit jaar worden geen behandelingen meer verricht in de privékliniek, meldt BN De Stem.

Volgens curator Ernst Butterman is de kliniek, eigendom van een groep aandeelhouders, vanaf de start in 2014 niet rendabel geweest. "Uiteindelijk hebben de aandeelhouders in december ervoor gekozen om niet meer bij te financieren", aldus Butterman tegen de krant. Het faillissement betekent dat dertien medewerkers hun baan kwijt zijn. Zij hebben volgens Butterman nog wel hun salaris ontvangen.

Medisch Centrum Breda bood behandelingen aan op het gebied van orthopedie, urologie, maag, darm, lever, plastische chirurgie en pijnbestrijding. Het centrum telt drie operatiekamer en drie poli’s. De website van de kliniek meldt dat per 1 januari alle poli’s gesloten zijn.

Conflict

Medisch Centrum Breda kwam vier jaar geleden in de plaats van Medisch Centrum De Baronie. Deze privékliniek, bekend omdat cosmetisch arts Robert Schoemacher er een van de specialisten was, ging in 2014 failliet. Een hoogoplopend conflict tussen de twee directeuren was destijds de oorzaak van het faillissement.