FNV en oud-top Meavita begraven strijdbijl

Vakbond FNV en oud-bestuurders en -toezichthouders van de voormalige zorggigant Meavita hebben een overeenkomst gesloten die een eind maakt aan de enquêteprocedure rond het faillissement van Meavita. Daarmee zetten de partijen een punt acht de al jaren slepende affaire.

In de door de FNV gestarte enquêteprocedure werd de voormalige Meavita-top, onder wie VVD-coryfee Loek Hermans, in november 2015 door de Ondernemingskamer schuldig bevonden aan wanbeleid. Die uitspraak werd een jaar later door de Hoge Raad op formele gronden vernietigd. Omdat een nieuwe behandeling van de zaak bij de Ondernemingskamer veel tijd en geld gaan kosten, is de FNV akkoord gegaan met regeling. “Na een lange juridische strijd van acht jaar vinden partijen het nu tijd om weer vooruit te kijken”, aldus de FNV.



De 17 oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht hebben daarom een finale regeling met FNV gesloten en partijen zien af van verdere procedures. Het akkoord betreft een bedrag van in totaal 65.000 euro. Volgens Arno van Deuzen, advocaat van FNV, is dit het maximale wat erin zat. "Anders hadden we nog eindeloos door moeten procederen". Hij wijst erop dat er vorig jaar al een schikking is getroffen met de curatoren voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Bovendien heeft de enquêteprocedure volgens de FNV toch vruchten af geworpen. “Mede naar aanleiding van deze rechtszaak is het onderwerp ‘governance’ op de landelijke politieke agenda gekomen en is de 'governance code zorg' tot stand gekomen”, stelt de vakbond. “Alle betrokkenen zien dit als een grote vooruitgang. Nu weet iedereen in de sector waaraan men zich te houden heeft.”

Geen persoonlijke aansprakelijkheid

“De 17 oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben door het treffen van regelingen met de curatoren van Meavita en nu ook met FNV hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het bij Meavita gevoerde beleid zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen”, reageert Jurjen Lemstra, advocaat namens oud-bestuurders en oud-toezichthouders Meavita. “Het is voor alle betrokken partijen goed dat met deze finale regeling een einde komt aan langdurige procedures.”

Meavita ontstond in 2007 uit een fusie. Twee jaar later ging het failliet met een miljoenenschuld. Het bestuur zou verkeerde beslissingen hebben genomen. Meavita bood zorg aan ouderen en chronisch zieken in Den Haag, Utrecht, Groningen en de Achterhoek. Het had 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten. (ANP/Skipr)