ASZ stimuleert 'fatsoenlijk gedrag'

Het Albert Schweitzer ziekenhuis plaatst deze week bordjes met pictogrammen om aan patiënten en bezoekers duidelijk te maken wat er wel en niet mag.

“Fatsoenlijk gedrag is voor de meeste mensen gelukkig vanzelfsprekend, maar toch telden we in 2017 een kleine honderd incidenten”, verklaart een woordvoerder. “Het grensoverschrijdend gedrag bestaat vaak uit verbale en soms uit fysieke agressie, maar ook bijvoorbeeld dronkenschap en vernieling komen voor.”

Bewustmaking

Het aantal incidenten dat niet gemeld wordt, is vermoedelijk veel groter. “De bordjes zijn bedoeld ter bewustmaking van iedereen, dus ook goedwillende gasten in ons ziekenhuis én onze medewerkers. Zij accepteren soms gedrag dat ze eigenlijk niet zouden moeten accepteren.”

Gedragscode

Om voor iedereen duidelijk te maken welke huisregels er gelden, is een gedragscode opgesteld die te lezen is op www.asz.nl/gedragscode. De pictogrammen geven een verkorte versie weer. Wie zich niet gedraagt in het ziekenhuis kan onder meer worden buitengezet, een toegangsverbod krijgen of een aangifte bij de politie tegemoet zien.