Maarten Faas is nieuwe voorzitter vakbond FBZ

Maarten Faas is aangetreden als nieuwe voorzitter van FBZ. Hij volgt René Héman op, die donderdag na twee zittingstermijnen afscheid nam van de werknemersorganisatie.

Faas is van huis uit orthopedagoog. De afgelopen jaren was hij actief als bestuurder in de zorg en het onderwijs.

Als nieuwe voorzitter van FBZ zal Faas sturing geven aan de verdere groei en ontwikkeling van FBZ als werknemersorganisatie. "Juist in deze tijd is tegenkracht en medezeggenschap nodig, maar wel inhoudelijk gedreven en primair gericht op constructieve samenwerking", zegt Faas. "In samenwerking met de medezeggenschap/OR en andere vakbonden zetten we ons in om te komen tot gedragen cao’s en sociaal plannen."

FBZ is een federatie van beroepsverenigingen en vertegenwoordigt de werknemersbelangen van artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals.