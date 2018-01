Verzorgingstehuis Hoek van Holland ontruimd vanwege vreemde lucht

De brandweer in Hoek van Holland heeft een gedeelte van een verzorgingstehuis aan de Hoekse Brink ontruimd, nadat een vreemde lucht was waargenomen en bewoners en personeelsleden klaagden over misselijkheid en een zwaar gevoel in de benen.

Veertien mensen zeiden klachten te hebben. Ze zijn opgevangen in een recreatieruimte. Ze zijn nagekeken door medisch personeel, zei een woordvoerder van de brandweer.

Het is nog niet duidelijk waar de vreemde lucht vandaan komt, maar waarschijnlijk uit de keukenhoek, aldus de woordvoerder. De brandweer heeft metingen verricht. Daaruit bleek dat het geen koolmonoxide was.

Naar verwachting kunnen de bewoners in de loop van de middag terug naar hun appartementen. Het gaat inmiddels beter met ze. (ANP)