Maasziekenhuis Pantein ontvangt kwaliteitslabel NIAZ

Maasziekenhuis Pantein heeft het kwaliteitscertificaat NIAZ Qmentum van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) in ontvangst genomen op 25 januari. De accreditatie is dit jaar voor de vijfde keer toegekend aan het Maasziekenhuis.

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein, noemt NIAZ Qmentum een belangrijk kwaliteitslabel: "Zeven onafhankelijke deskundigen hebben vier dagen lang van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bij ons in huis meegelopen met artsen, verpleegkundigen, patiënten en vrijwilligers. Daarbij werden de zorg en bedrijfsvoering op afdelingen, poli’s en ook operatiekamers getoetst volgens zeer strenge criteria. Met deze accreditatie weten patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners, zorgverzekeraars en andere partijen die de kwaliteit van zorg beoordelen, dat we volgens een zeer hoge kwaliteitsstandaard werken."

Het feit dat de accreditatie voor de vijfde keer is toegekend noemt het Maasziekenhuis in een persverklaring een "enorm goede prestatie". "Het is de kroon op het werk van alle professionals die zich dagelijks inzetten voor goede patiëntenzorg in de regio. Het geeft patiënten bovendien de zekerheid dat we in het Maasziekenhuis volgens een hele hoge kwaliteitsstandaard werken. En daar doen we het voor: hele goede zorg bieden aan patiënten", aldus Terwijn.