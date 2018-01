Veel kritische vragen in senaat over donorwet

De leden van de Eerste Kamer hebben veel kritische vragen gesteld over het voorstel voor een nieuw donorsysteem van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Bij SGP en ChristenUnie lag de nadruk op principiële bezwaren. Maar ook de PvdA en het CDA stelden veel kritische vragen, onder meer ook over de uitvoerbaarheid van het plan.

Dijkstra staat ook in de Eerste Kamer voor een lastige opgave bij het verdedigen van haar wetsvoorstel. De Eerste Kamerleden kunnen over het voorstel vrij stemmen, zonder dwang van hun fractie.

Tegenstander Ton van Kesteren (PVV) was duidelijk. "Een keuze onder dwang is geen vrijwillige keuze", zei hij. Ook Roel Kuiper van de ChristenUnie vind het een onzalig idee om mensen voortaan als donor te beschouwen, tenzij diegene bezwaar maakt. "Laten we die Rubicon niet overtrekken.'' Ook Kuiper vindt dat de overheid te ver gaat door op deze manier aanspraak te maken op iemands lichaam na overlijden.

Uitvoerbaarheid

Jopie Nooren (PvdA) en Maria Martens (CDA) stelden veel vragen over de praktische bezwaren en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Martens vroeg zich onder meer af of er in het huidige systeem wel alles aan is gedaan om meer donoren te werven, door bijvoorbeeld gemeentes een rol te geven als mensen een paspoort of rijbewijs komen afhalen. De kanttekeningen van PvdA en CDA zijn interessant, aangezien hun twee fracties naar verwachting verdeeld zullen stemmen. Het debat gaat na de lunch door.

Voorstanders hopen dat er met het nieuwe systeem meer donororganen beschikbaar komen en minder patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan.

De senaat stemt volgende week over het wetsvoorstel. (ANP)