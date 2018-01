Andrea van Steensel versterkt raad van bestuur Ipse de Bruggen

Andrea van Steensel treedt per 1 februari toe tot de raad van bestuur van Ipse de Bruggen. Zij vervangt Eric Zwennis, die in december 2017 afscheid nam. Hij is per 1 januari gestart als bestuurder bij De Zijlen in Groningen.

Van Steensel is sinds 2012 werkzaam bij Ipse de Bruggen. In de afgelopen zes jaar was zij werkzaam als directeur organisatieontwikkeling & communicatie en vervolgens als directeur services. Van Steensel heeft mede aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het zogenoemde Manifest, oftewel de zorgvisie, van Ipse de Bruggen. Eerder bekleedde ze verschillende bestuurs- en directiefuncties in het bedrijfsleven.

Over haar nieuwe functie zegt Van Steensel: "Graag ga ik vanuit deze nieuwe rol de uitdaging aan om met alle collega’s en verwanten Ipse de Bruggen steeds dichter bij de verwezenlijking van het Manifest te brengen."

Van Steensel vormt samen met lid Andrea van Steensel en voorzitter Jan van Hoek de raad van bestuur van Ipse de Bruggen. De raad van toezicht zegt ervan overtuigd te zijn dat de organisatie met Van Steensel "een kundige en bevlogen bestuurder heeft aangesteld om de ingezette koers bij Ipse de Bruggen verder vorm te geven en kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking met haar".