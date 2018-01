Zorgverleners regio Delft gebruiken app voor digitaal overleg

Zorgverleners in de regio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord werken sinds 26 januari met elkaar samen op een virtueel trans- en intramuraal platform. Via Siilo, een app die berichten, foto's en video’s versleutelt voordat ze worden verzonden, voeren ze digitaal overleg en wisselen ze beeld- en onderzoeksuitslagen uit.

Het betreft een groep van 850 zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn. Zij hebben het afgelopen half jaar in pilotvorm met het systeem gewerkt. Dinsdag is het platform officieel gelanceerd door Hans Klein Breteler, bestuursvoorzitter van stichting Regionaal Zorgvenster en Marc van Wijk, transmuraal huisarts en tevens voorzitter van de ICT-stuurgroep DWO/NWN regio.

"Veilige en volledige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners bij overdracht en verwijzing is voor de regio DWO/NWN een zeer belangrijk speerpunt", zegt Van Wijk. "Uit onderzoek blijkt dat regelmatig over patiënten werd gecommuniceerd via niet-veilige media als e-mail en WhatsApp. Hierbij werd ook regelmatig tot de patiënt herleidbare informatie meegestuurd." Om te voorkomen dat binnen de regio iedere zorgorganisatie zijn eigen beveiligde medische messenger apps ging gebruiken, ontstond de behoefte om een gemeenschappelijke keuze te maken, aldus Van Wijk.

In de Siilo-app zijn alle data versleuteld en wordt informatie over een patiënt automatisch verwijderd. Daarnaast bevat de app tools om data te anonimiseren. In heel Nederland maken inmiddels ruim 40 duizend artsen en andere zorgverleners gebruik van de app.