Ziekenhuizen gaan aan de slag met 'lichtgevende' tumoren

Drie Nederlandse ziekenhuizen gaan in het donker op zoek naar tumoren veroorzaakt door endeldarmkanker. Patiënten krijgen voorafgaand aan de operatie per infuus een fluorescerende contrastvloeistof, waardoor de gezwellen oplichten in het donker.

De vloeistof hecht zich specifiek aan tumoren, die dan met een speciale infraroodcamera extra goed te zien zijn. De ziekenhuizen in kwestie zijn het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Erasmus MC in Rotterdam en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ze werken samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR).

Jas

"Vergelijk het met een fluorescerende jas die oplicht in het donker als er licht opvalt", zegt hoofdonderzoeker en chirurg Alexander Vahrmeijer (LUMC). "Tumoren die niet te zien zijn met het blote oog worden zichtbaar en plekken waarvan we vermoeden dat het een tumor is, maar wat gezond weefsel blijkt te zijn, kunnen dus worden gespaard."

"In 30 procent van de gevallen treffen we meer tumorweefsel aan dan we dachten", aldus chirurg Miranda Kusters van het Catharina Ziekenhuis. (ANP)