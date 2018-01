MMC gaat MDO met verloskundigen via video voeren

Het Maximá Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven gaat video-overleg met verloskundige praktijken invoeren in de hele regio. Een eerste pilot met een wekelijkse MDO via videoverbinding met vier praktijken is zo succesvol verlopen dat het project een vervolg krijgt.

Dit meldt het MMC op haar website. De pilot met videocommunicatie loopt vanaf vorig jaar zomer. Volgens het ziekenhuis blijkt digitaal multidisciplinair overleg een laagdrempelig en veilig alternatief voor elke week fysiek bij elkaar komen. Dat bespaart reistijd.

Het videoconferencing-contact kan via elk device lopen: pc, tablet of telefoon. Het grote voordeel is dat patiëntengegevens makkelijk en veilig op afstand kunnen worden uitgewisseld en medische beelden in hoge kwaliteit kunnen worden gedeeld.

Zorgpad

Sinds ruim twee jaar werken MMC, 16 vrijgevestigde verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio nauw samen in een pilot integrale geboortezorg. Deze samenwerking heeft als doel de zorg in de verloskundigenpraktijk en de zorg in het ziekenhuis naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens het MDO wordt voor alle zwangeren binnen deze regio een zorgpad uitgezet. MDO via videocommunicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Ontwikkelen

Zodra de financiële ondersteuning rond is, wordt de pilot verder uitgerold met alle geïnteresseerde verloskundigenpraktijken in de regio. Daarnaast willen de partijen het systeem ook verder ontwikkelen, voor bijvoorbeeld overleg over de evaluatie van bevallingen ter verbetering van de zorg, voor scholing of als hulp bij acute situaties.