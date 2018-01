Willem te Beest aangesteld als interim-lid raad van bestuur LUMC

Willem te Beest is per 1 februari aangesteld als interim-lid van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij neemt tijdelijk de taken waar van Henk Gerla, die per 1 maart benoemd is tot de raad van bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Te Beest was in het verleden onder meer werkzaam bij de Universiteit Leiden, waar hij 12 jaar in het college van bestuur verantwoordelijk was voor de portefeuilles financiën, huisvesting en ICT. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de commissie eindtermen accountantsopleiding en lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Begin januari werd bekend dat Gerla de overstap maakt naar zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hij vervangt daar Hennie Limberger die met pensioen gaat. De afgelopen vier jaar was Gerla in het LUMC onder meer verantwoordelijk voor de onderwerpen financiën, ICT en bedrijfsvoering.

Het LUMC laat weten dat Te Beest naar verwachting een half jaar zitting neemt in de rvb als interim-lid. In die periode zoekt het LUMC naar een nieuw vast bestuurslid.