Prisma lanceert merken voor LVB’er en woonadvies

Zorgorganisatie Prisma heeft twee nieuwe labels gelanceerd om specifieke doelgroepen beter te bereiken. Het gaat om ‘Makker’ voor mensen met licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid en ‘Fittin’ voor ouders en verwanten met een woonwens voor een kind met een beperking.

Dat heeft Prisma bekend gemaakt via haar website. De labels hangen onder de vlag van Prisma, maar hebben allebei een eigen identiteit die aansluit op de verwachtingen van de doelgroep.

Makker

Prisma heeft ruim tien jaar ervaring met het helpen van mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid (LVB). Met Makker gaat de organisatie uitdragen dat het zich richt op 'wat iemand nodig heeft', en niet op 'wat iemand heeft'. Prisma gaat naar eigen zeggen wat meer naast de LVB’er staan en geeft hen de regie op basis van gelijkwaardigheid. Makker is toegankelijker voor die groep en zal sneller gevonden worden, ook omdat het aanwezig is op plekken waar de LVB’er naar informatie zoekt.

Fittin

Met Fittin wil Prisma beter aansluiten bij bestaande als toekomstige particuliere wooninitiatieven. Het onderscheidend vermogen zit met name in het adviestraject. Fittin biedt ondersteuning in de verschillende fases naar realisatie; van het opstellen van de begroting tot matching van bewoners. In 2003 is Prisma gestart met het adviseren en begeleiden van de doelgroep. Dit heeft geleid tot 26 wooninitiatieven. Fittin sluit aan met als uitgangspunt de wensen van de kinderen en van de ouders te realiseren. De ouders houden te allen tijde de regie zelf in handen.