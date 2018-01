Ziekenhuizen doen energiedrankjes in de ban

Bij verschillende ziekenhuizen zijn recent de omstreden energiedrankjes uit de restaurantjes, winkeltjes en automaten verdwenen. Dat zegt de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die er blij mee is.

Kort geleden deden kinderartsen ernstige waarschuwingen uitgaan tegen het gebruik van energydrankjes door jongeren. Daarop meldde voedselwaakhond foodwatch dat die vloeistoffen ook in veel ziekenhuizen te koop zijn. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Ziekenhuizen zijn de bekende blikjes de afgelopen tijd uit zeker zeven ziekenhuizen verdwenen, zowel voor als na de oproep. "Het is een trend om met de leveranciers te overleggen over het aanbod."

"Ook de NVZ vindt energiedrankjes geen gezonde drankkeuze voor jongeren, maar ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering", meldt de branchevereniging, die benadrukt dat lang niet in alle ziekenhuizen dergelijke drankjes te koop waren. (ANP)