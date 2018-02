Regio Apeldoorn pakt tekort aan zorgpersoneel aan

Zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn trekken samen op in de aanpak van het tekort aan personeel in de zorg. Zij hebben hiertoe Zorgplatform Apeldoorn opgericht, een samenwerkingsverband gericht op het zo breed mogelijk opleiden van medewerkers in de zorg.

Deelnemende partijen zijn Saxion, Aventus, Passerel, Riwis, gemeente Apeldoorn, Gelre ziekenhuizen, Zorggroep Apeldoorn, ’s Heeren Loo, Goede Zorg, Zorgmensen, Verian, Philadelphia, Atlant, Stimenz, IrisZorg, GGNet, Pluryn en het Leger des Heils.

Om leerlingen zo breed mogelijk op te leiden volgen ze in verschillende zorginstellingen een praktijkopleiding. Ook krijgen leerlingen meer regie op wat ze qua leer- en praktijkervaring nodig hebben om een brede zorgprofessional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden, verwachten de organisaties.

Meebewegen

Een ander voordeel van de aanpak is dat zorgverleners makkelijker een cliënt kunnen volgen zonder gebonden te zijn aan de muren van de instelling, stellen de partijen. Dat moet de overgang van patiënten en cliënten van de ene naar de andere zorginstelling of de thuissituatie makkelijker maken. Door het meebewegen met patiënt of cliënt zorg je voor een vertrouwde omgeving, effectievere processen en hiermee een verhoging van de kwaliteit van de zorg, is het idee.

Het opleidingsconcept moet half maart klaar zijn.