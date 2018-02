Vloer Hijmans van den Berghgebouw UMC Utrecht is veilig

De vloer van het Hijmans van den Berghgebouw in het UMC Utrecht is na een uitgebreid vervolgonderzoek veilig verklaard. Dit meldt het UMC Utrecht in een persbericht.

In oktober 2017 bleek dat in het gebouw dezelfde vloerplaten waren verwerkt als de in mei ingestorte parkeergarage in Eindhoven. In het Hijmans van den Berghgebouw zijn de opleidingen van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en de opleidingen voor zorgprofessionals gehuisvest.

De verantwoordelijk constructeur concludeerde direct na de ontdekking van de zogeheten breedplaatvloeren al dat er geen reden tot zorg was, volgens het UMC Utrecht. Om volledig zeker te zijn dat de vloer voldoet aan de veiligheidsnormen heeft in opdracht van het ziekenhuis de afgelopen maanden een gespecialiseerd bureau uitgebreid onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt nu dat de vloer aan alle veiligheidsnormen voldoet.