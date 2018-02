Tandheelkunde Radboudumc wint architectuurprijs

Het gerenoveerde Tandheelkundegebouw van Radboudumc heeft de Nijmeegse architectuurprijs gewonnen. De renovatie zou tot voorbeeld moeten dienen voor andere projecten, zo oordeelt de vakjury.

Dat maakt Radboudumc bekend via haar website. De prijs werd op 29 januari uitgereikt in het Nijmeegse cultuurpodium LUX.

Duurzaamheid

De jury prijst de keuze om het ‘brutalistische’ gebouw te bewaren en te renoveren tot een ‘licht, uitnodigend en groots onderwijs- en zorggebouw’. Een ander positief punt is de duurzaamheidsprestatie, met naast hergebruik een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik. Ook wordt de kwaliteit van de uitvoering en de inrichting geprezen.



Het is overigens niet de eerste keer dat Tandheelkunde in de prijzen viel. In 2017 won het de NRP Gulden Feniks in de categorie Renovatie. De Gulden Feniks is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving.