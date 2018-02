Raad van toezicht Liemerije heeft twee nieuwe leden

De raad van toezicht van stichting Liemerije heeft twee nieuwe leden benoemd. Per 1 januari 2018 maken Margret Vincent en Suzanne Broens deel uit van de raad.

Vincent is directeur bedrijfsvoering en loco-secretaris bij de gemeente Overbetuwe. In de rvt van Liemerije is ze aangesteld op het profiel bedrijfsvoering. Vincent volgt Wim Bless op, die in 2018 volgens rooster zal aftreden.

Broens is organisatieadviseur en mede-eigenaar van Harrewijn & Partners. Binnen de rvt van Liemerije gaat zij zich richten op zorg, kwaliteit en veiligheid. Broens volgt rvt-lid Bas Rikken op.

Liemerije biedt zorg aan ouderen in de Liemers en omgeving.