Inspectie beëindigt geïntensiveerd toezicht op Treant ziekenhuizen

De kwalificatie "geïntensiveerd toezicht" geldt niet meer voor de ziekenhuislocaties van Treant. Dit heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekendgemaakt in een gesprek met Treant. Dat betekent dat voor Treant weer de reguliere kaders voor toezicht in de zorg gelden.

De IGJ besloot het toezicht op de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep te intensiveren in 2016 omdat de fusie van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal moeizaam verliep en omdat Treant onvoldoende voldeed aan de regels voor infectiepreventie. Inmiddels heeft de zorgaanbieder op de drie ziekenhuislocaties in voldoende mate verbeteringen doorgevoerd in het harmoniseren van werkwijzen en protocollen op het gebied van patiëntveiligheid. De IGJ heeft Treant voor de vooruitgang die de afgelopen periode is geboekt gecomplimenteerd.

De raad van bestuur van Treant Zorgroep laat in een persverklaring weten blij te zijn dat er weer sprake is van regulier toezicht. Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel: "De afgelopen periode is door medewerkers en medisch specialisten van Treant op alle drie ziekenhuislocaties enorm hard gewerkt om de manier van werken en systemen op elkaar af te stemmen. Het beëindigen van het geïntensiveerde toezicht door de Inspectie is een bevestiging dat we vooruitgang hebben geboekt en is daarom een compliment voor al onze medewerkers en medisch specialisten."

Intensief contact

In mei 2016 intensiveerde de IGJ het toezicht op de ziekenhuislocaties van de Treant Zorggroep. Dit betekende onder andere dat er intensief contact was tussen de IGJ en het bestuur van Treant en dat inspecteurs van de IGJ met enige regelmaat bezoeken brachten aan de werkvloer. In een rapport in oktober 2017 gaf de Inspectie al aan dat Treant goede maatregelen had genomen om de patiëntveiligheid te borgen. Als gevolg daarvan is nu dus ook het geïntensiveerd toezicht door de Inspectie beëindigd.