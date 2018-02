Virtueel kankerinstituut haalt 120 miljoen euro op

Koningin Máxima opent op 5 februari het virtuele Oncode Institute, dat kennis en middelen bundelt om zo "de code van kanker te kraken". Verschillende partijen steken de komende vier jaar in totaal 120 miljoen euro in het initiatief.

Het Oncode Institute profileert zich als een onafhankelijk instituut dat zich inzet om fundamentele inzichten over kanker zo efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg voor de patiënt. Een team van vooraanstaande kankeronderzoekers, werkzaam in Nederland, is samengebracht onder een overkoepelende strategie die rust op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en krachtige valorisatie. KWF Kankerbestrijding investeert samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), HealthHolland, NWO en ZonMw, in totaal 120 miljoen euro in Oncode Institute tot 2022.

In 2016 liet het instituut in oprichting weten 75 miljoen euro per jaar nodig te hebben, waarvan circa 50 miljoen euro door inbreng van deelnemende instellingen aan bestaande infrastructuur en onderzoekers. Ook rekende het instituut de komende tien jaar op duizend onderzoekers.

Het initiatief voor het Oncode Institute komt van vijf vooraanstaande Nederlandse kankeronderzoekers, te weten René Bernards (Antoni van Leeuwenhoek), Anton Berns (Antoni van Leeuwenhoek), Hans Bos (UMC Utrecht), Hans Clevers (Prinses Máxima Centrum & Hubrecht Instituut) en Jan Hoeijmakers (Erasmus MC & Prinses Máxima Centrum). Met samenwerking als uitgangspunt bundelen zij de krachten van 43 excellente onderzoeksleiders op het gebied van kanker in Nederland afkomstig van de negen partnerinstituten van Oncode Institute. Deze onderzoeksleiders brengen weer hun eigen onderzoeksteams mee waardoor er in totaal 560 academische onderzoekers.