Laurentius Ziekenhuis benoemt nieuw tijdelijk rvb-lid

Erik den Teuling treedt aan als lid van de raad van bestuur (rvb) in het Laurentius Ziekenhuis, per 1 maart 2018. Samen met voorzitter Marja Weijers zal hij de tweehoofdige raad van bestuur vormen. Hij volgt Geert Huisman op die per 1 januari 2018 is vertrokken.

Erik den Teuling heeft veel ervaring in de ziekenhuiswereld. Als consultant heeft hij in de afgelopen jaren in meer dan dertig ziekenhuizen gewerkt. Daarnaast was hij onder meer werkzaam als CFO binnen de Gelre ziekenhuizen en het Medisch Spectrum Twente en als interim-directeur van het Medisch Specialistisch Bedrijf in het Elkerliek ziekenhuis. Hij heeft aan de Universiteit van Amsterdam de studies Bewegingswetenschappen en Economie gevolgd.

Den Teuling wordt benoemd tot rvb-lid van het Laurentius Ziekenhuis voor de duur van 1,5 jaar en zal met name de aandachtsgebieden lCT, Bouw, Facilitair Bedrijf, Financiën en ondersteunende diensten op zich nemen. Zijn voorganger, Geert Huisman, was ook benoemd voor 1,5 jaar. Hij was daarvoor in zijn functie als directeur van het Slingeland ziekenhuis reeds met pensioen gegaan.