Geen risico’s kankerbehandeling bij zwangeren

Behandeling voor kanker heeft geen invloed op het ongeboren kind. Dus steeds meer vrouwen met kanker ondergaan therapie.

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van hoogleraar gynaecologische oncologie Frédéric Amant, verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC. waar de Volkskrant over schrijft. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in The Lancet Oncology. Wat blijkt? Het aantal levend geboren kinderen neemt toe, het aantal vroeggeboortes daalt.

Toename

In Nederland komt het zo’n 150 keer per jaar voor dat een vrouw in verwachting een vorm van kanker heeft. Dat is 1 op de 1000 zwangerschappen. De afgelopen decennia is het aantal zwangere vrouwen dat behandeling kreeg fors toegenomen. De wetenschappers zagen vooral een toename van het aantal behandelingen met chemo. Dat is een duidelijk teken dat artsen, maar ook patiënten, minder bang zijn voor de gevolgen. Het komt ook steeds minder voor dat het kindje eerder wordt gehaald om de kankerbehandeling sneller te kunnen starten.

Gewicht

Maar er zijn ook nadelen. Kinderen van moeders met kanker belanden door ondergewicht vaker op de neonatale intensive care. Een te laag geboortegewicht heeft vaak geen bijwerkingen, maar de onderzoekers pleiten er voor om moeders met kanker en hun kinderen goed te monitoren, het liefst in een gespecialiseerde kliniek.