Zuyderland lonkt naar vluchteling

Zorgaanbieder Zuyderland wil toekomstige personeelstekorten aanpakken door de inzet van erkende vluchtelingen. Door deel te nemen aan het project ‘In de zorg – Uit de zorgen’ biedt de zorgaanbieder, samen met vluchtelingen- en zorgorganisaties in Euregio Maas-Rijn, vluchtelingen kans op een nieuwe start in de zorgsector.

“We zien het project als grote kans”, zegt Zuyderland-bestuurder Roel Goffin. “We hebben hier al ervaring mee binnen onze groep vrijwilligers, waarin ook erkende vluchtelingen een heel mooie bijdrage leveren aan het welzijn van onze patiënten én cliënten op diverse locaties. En dit project zet de volgende stap. Straks kunnen zij bijdragen als opgeleide zorgmedewerker binnen onze centra, om zo die kwaliteit van leven te bieden die wij als Zuyderland graag nastreven.”

Obstakels

Erkende vluchtelingen lopen in de maatschappij tegen allerlei obstakels aan, zeker ook bij het zoeken naar werk in de zorgsector, aangezien de gezondheidszorg sterk gebonden is aan strakke protocollen. Tezelfdertijd kampen een hoop organisaties met tekorten. Verschillende partijen uit Nederlands en Belgisch Limburg en de Städteregion Aachen willen de genoemde obstakels wegnemen en hebben daarom een programma opgezet speciaal gericht op de zorg met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the-job-begeleiding voor vluchtelingen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het programma Interreg V-A (2014-2020).