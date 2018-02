Nieuw C2000 vanaf zomer in gebruik

De vernieuwing van het C2000-communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland begint in de tweede helft van dit jaar. De invoering vindt plaats in fases en niet zoals eerder de bedoeling was in één keer.

Vorig jaar werd duidelijk dat de oplevering en het testen van het nieuwe netwerk meer tijd zouden kosten. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten dat de overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk later dit jaar plaatsvindt. Volgend jaar is dan de nieuwe radiobediening in de meldkamers aan de beurt.

Operatie

Het systeem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten in de meldkamer die in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen.



Het was de bedoeling om al vorig jaar met de overgang te beginnen. De vernieuwing is nodig omdat het einde van de technische levensduur van het huidige C2000-systeem in zicht komt. (ANP)