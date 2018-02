Eerste Kamer buigt zich opnieuw over donorwet

In de Eerste Kamer is dinsdag het debat over de omstreden donorwet van Pia Dijkstra (D66) hervat. Eigenlijk zou de Senaat het debat vorige week afronden, maar een aantal fracties toonde zich zeer sceptisch over het wetsvoorstel voor actieve donorregistratie.

In het huidige systeem is iemand alleen orgaandonor als diegene dat expliciet heeft vermeld. Dijkstra stelt voor dat om te keren, in de hoop dat dat zal leiden tot meer orgaandonoren.

Onder meer PvdA en CDA waren vorige week zeer kritisch, uit zorg over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en de rol van nabestaanden. Dijkstra werd gevraagd in een brief een aantal punten op te helderen. Daarin gaf zij onder meer aan dat net als nu nabestaanden in de praktijk het laatste woord houden over donatie, al krijgen ze geen officieel veto.

PvdA-senator Jopie Nooren is "blij" met de brief, maar "wacht de antwoorden van Dijkstra op nog wat vragen af' voor ze haar standpunt bepaalt. Dijkstra zelf "heeft er vertrouwen in". (ANP)