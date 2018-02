Santiz: SKB blijft volwaardig ziekenhuis

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk blijft een volwaardig ziekenhuis. Dat heeft fusieorganisatie Santiz laten weten aan vier verontruste gemeenten in de Achterhoek.

Dit schrijft dagblad de Gelderlander op 5 februari. Het SKB en het Slingeland Ziekenhuis zijn bestuurlijk gefuseerd onder de naam Santiz. Samen kunnen het SKB en het Slingeland de kwaliteit van zorg in de Achterhoek blijven garanderen, stelt Santiz.

Onrust

De gemeentebesturen van Winterswijk, Oost-Gelre, Berkelland en Aalten zijn in gesprek gegaan met de raad van bestuur, raad van toezicht en stafbestuur van Santiz omdat er onrust ontstond over het voortbestaan van het SKB. Volgens de gemeenten was dat vanwege het vertrek van SKB-directeur Bert Kleinlugtenbeld naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en de nieuwbouw van het ziekenhuis in Doetinchem. Het initiatief voor het gesprek kwam van Winterswijk, dat het behoud van een volwaardig SKB hoog in het vaandel heeft staan. Het ziekenhuis is in de gemeente de grootste werkgever. Daarbij fungeert het SKB ook als katalysator voor het beoogde Gezondheidspark dat naast het ziekenhuis moet komen.

Nieuwe zorg

Zowel de raad van bestuur en de raad van bestuur meldden dat een sanering van de huidige ziekenhuiszorg of een mogelijk vertrek van het hele ziekenhuis niet aan de orde is. En komt de

komende jaren niet aan de orde. Afgelopen jaren is door Santiz nieuwe zorg gerealiseerd in het SKB op gebied van oogheelkunde, MDL-geneeskunde en vaatchirurgie. Die lijn wordt de komende jaren doorgetrokken.