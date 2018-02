InEen benoemt nieuwe bestuursleden

Roderick Runne en Irma van der Pluijm zijn toegetreden tot het bestuur van InEen per 1 januari. De Algemene ledenvergadering van de brancheorganisatie heeft eind 2017 ingestemd met de benoeming van de nieuwe bestuursleden, meldt InEen.

Roderick Runne is sinds juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van Primair Huisartsenposten, een samenwerking van zes huisartsenposten in Midden-Nederland. Hij wordt binnen het bestuur van InEen portefeuillehouder acute zorg. Irma van der Pluijm is algemeen directeur van Zorggroep West Brabant, een coöperatie van 95 huisartsen in de regio Roosendaal en omstreken en Tholen. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles regionalisering en communicatie.

InEen is de branchevereniging voor huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijnsdiagnostische centra. InEen telt in totaal zeven bestuursleden, met Martin Bontje als voorzitter.